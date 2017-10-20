Маркіян Камиш отримав літературну премію імені Олеся Ульяненко за повість “Чормет”

19 жовтня в музеї шістдесятництва відбулося вручення літературної премії імені Олеся Ульяненко. Нею відзначають молодих письменників за нонконформізм у творчості та “схильність до позитивної асоціальності”.

Олесь Ульяненко – культовий український письменник, наймолодший лауреат премії імені Шевченко і єдиний в історії незалежної України офіційно заборонений письменник. Роман Олеся “Жінка його мрії” затаврували як порнографічний і автор міг отримати три роки ув’язнення вже за сам факт зберігання рукопису власного твору. Ульяненко – єдиний український письменник, який відстоював своє право на свободу творчості в суді. І відстояв його: державний Департамент США включив цей інцидент у щорічний Звіт про порушення прав людини в Україні. А Сергій Жадан назвав його роман “Сталінка” головним текстом української літератури часів незалежності.

Цьогорічне журі в складі Андрія Гончарука, Світлани Скляр, Тетяни Трофименко, Дмитра Десятерика та Марисі Нікітюк обрало переможцем премії повість “Чормет” українського письменника Маркіяна Камиша.

Маркіян Камиш – український письменник. Сім років нелегально вивчає Зону відчуження. Його дебютний роман "Оформляндія або прогулянка в Зону" про чорнобильське сталкерство перекладений французькою. "Приголомшлива книга" – саме так охарактеризував "Оформляндію" культовий паризький часопис Le Nouvel Observateur.

“Чормет” — це повість про людей, які живуть біля кордону Чорнобильської Зони і збирають металобрухт. Про п’яних чоловіків з металевими зубами та монохромними тату на руках, які приносять у брухт-прийомки авіабомби вермахту в мішках і мріють здати на метал все навколо них, навіть ядро Землі.

Почесною відзнакою, «за популяризацію творчості Олеся Ульяненка» відзначена Ольга Пуніна за книгу «Самітний геній: Олесь Ульяненко: літературний портрет».

В 2017 році премія вручається вшосте. Лауреатами попередніх років були Володимир Вакуленко, Артем Полежака, Сергій Прилуцький, Іван Семесюк та Марися Нікітюк. До опікунської ради премії входять Євгенія Чуприна, Сергій Пантюк, Мирослав Слабошпицький, Андрій Курков та Лесь Подерв'янський.