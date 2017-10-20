Мінкультури визначило організатора конкурсу на Меморіал Героям Небесної Сотні

Міністерство культури за результатами тендера визначило організатора конкурсу на Меморіал Героям Небесної Сотні - Музей Революції Гідності і оголосило Міжнародний відкритий архітектурний конкурс проектів.

Про це повідомив очільник міністерства Євген Нищук на брифінгу в Укрінформі.

"Міністерство культури уклало угоду з однією з провідних європейських компаній - це Phase 1 (Берлін, Німеччина), - яка виграла тендер з проведення конкурсу на меморіал і музей Революції Гідності. І ми оголошуємо про початок конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" в місті Києві", - сказав Нищук. Він зазначив, що утворено журі конкурсу та затверджено його склад, відповідальним секретарем визначено Бенджаміна Хоссбаха - керуючого партнера, архітектора.

Водночас Нищук додав, що до оголошення проекту-переможця неможливо говорити ні про обсяги витрат, ні про дату відкриття Меморіалу.

Як підкреслив Ігор Пошивайло – генеральний директор державного закладу "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності", - меморіальний комплекс має передбачати три великі зони - меморіальний простір, музейний і культурно-освітній простір, громадський простір - і бути багатофункціональним майданчиком.

"Щодо тих стихійних меморіалів, які виникли на Алеї Героїв Небесної сотні, тут ситуація досить непроста. Вшанування пам'яті потребує сучасних форм. І, очевидно, ті пам'ятники вже будуть неактуальними. Ми чекаємо на унікальне рішення, яке буде прийнятне для всіх зацікавлених сторін, бо залишити Алею героїв Небесної сотні у тому вигляді, в якому вона існує на сьогодні, неприйнятно для центру столиці", - сказав, зокрема, Пошивайло.

Володимир Бондарчук - голова ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", син Героя Небесної сотні Сергія Бондарчука - наголосив, що для них Алея Героїв Небесної сотні, ті місця, де загинули їхні рідні, є сакральними.

"Ми зробимо все, щоб цей конкурс пройшов на найвищому рівні і щоб на Алеї Героїв Небесної сотні було створене місце, куди хотілося б приходити, куди приходили б люди, щоб обговорювати майбутнє держави, щоб згадати людей, які відділи своє життя за майбутнє України", - сказав він.

Президент Національної спілки архітекторів України Володимир Гусаков відзначив, що конкурс, який сьогодні починається, буде проходити за підтримки Міжнародної спілки архітекторів, Національна спілка проведе велику роботу по залученню до нього вітчизняних архітекторів. Члени спілки візьмуть участь у журі конкурсу, яке насамперед має виробити критерії оцінки проектів та умови конкурсу.

"Це буде надзвичайно непростий конкурс. В нашій країні ще нічого подібного не проводили. Хоча міжнародні конкурси були, але за своїм значенням і складністю такого не було", - підкреслив Гусаков.

За словами Ганни Бондар - координатора Координаційного центру з впровадження економічних реформ при Адміністрації Президента України, - конкурс буде спиратися на затверджену концепцію. В конкурсне завдання будуть покладені попередні напрацювання, зокрема громадських ініціатив. Розташування меморіального комплексу планується на Алеї Героїв Небесної сотні, безпосередньо на місці подій.

"Ми впевнені в тому, що міжнародний організатор конкурсу забезпечить прозору і легітимну конкурсну процедуру. Таким чином в лютому ми вже отримаємо проект-переможець на меморіальну частину і влітку отримаємо проект-переможець на будівлю музею", - сказала вона.