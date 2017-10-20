Наступна стадія Brexit-переговорів буде більш складною, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що наступний етап Brexit-переговорів про торгівлю буде більш складним, ніж переговори про "розлучення". Про це повідомляє ЄП за посиланням на The Guardian.

Виступаючи після того, як прем'єрка Британії Тереза Мей закликала лідерів ЄС допомогти їй укласти взаємовигідну Brexit-угоду, яка буде прийнятною британським виборцям, канцлер Німеччини зробила оптимістичний звіт про стан переговорів, водночас відзначивши виклики, що стоять попереду.

"У мене немає підстав вважати, що ми не будемо успішними", - сказала вона журналістам.

За її словами, переговори про "розлучення", які зосереджені на фінансовому врегулюванні, правах громадян ЄС та питанні ірландського кордону, "можуть зайняти трохи більше часу, ніж ми думали спочатку, (але) це не означає, що ми не працюємо над тим, щоб досягти другого етапу, який, безсумнівно, буде складнішим, ніж перший етап".

За її словами, ЄС буде дещо складніше визначити мандат на керівництво цими переговорами. Складність блоку полягає в тому, як захистити цілісність свого єдиного ринку, одночасно уникаючи шкоди своїм економічним інтересам.

Нагадаємо, сьогодні під час саміту у Брюсселі лідери ЄС підтримали ідею розпочати переговори щодо другої фази виходу Великої Британії із ЄС.