Нове фото "Бука" є доказом збиття Боїнга Росією, - Bellingcat

Опубліковане Об'єднаною слідчою групою (JIT) нове фото "Бука" є доказом того, що Boeing, що здійснював рейс MH17, збив російський зенітний ракетний комплекс. Таку заяву зробила експертно-журналістська група Bellingcat, повідомляє DW.

За оцінкою групи розслідувачів, відмінні риси зображеного на знімку ЗРК "повністю збігаються з тими, що видно на правому борту "Бука 332" в Росії майже за 4 тижні до аварії літака "Малайзійських авіаліній" на сході України.

"Після сьогоднішнього дня, коли було опубліковано дев'ятий доказ присутності на сході України установки, що належала Збройним силам РФ, жодних сумнівів у цьому бути не може", - йдеться в повідомленні Bellingcat.

У свою чергу, в JIT поки певних висновків по опублікованій фотографії не озвучували. За інформацією слідчих, фотографія була, ймовірно, зроблена в місті Макіївка 17 липня 2014 року, в день трагедії. "JIT підозрює, що це саме той "Бук", з якого був збитий рейс МН17", - наголошується в повідомленні слідчої групи в соцмережі "Вконтакте". У той же час JIT звернулася до громадськості з проханням повідомити деталі про обставини цього знімка тих, кому що-небудь про це відомо.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії і Австралії.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Нагадаємо, команда незалежних розслідувачів Belligcat опублікувала нову фотографію ЗРК Бук-332, з якого був збитий в Україні Боїнг 777 рейсу MH17.