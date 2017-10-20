Одному з організаторів вбивства Вороненкова обіцяли контроль над Харківщиною, - розвідка Міноборони

За інформацією розвідки Міноборони, за вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова один з організаторів Юрій Василенко мав отримати контроль над обігом наркотиків та зброї на Харківщині . Про це розповів прокурор Києва Роман Говда в інтерв'ю "Укрінформ".

"За оперативною інформацією, наближений до Тюріна Юрій Василенко за організацію цього злочину мав отримати контроль над Харківською областю. А це означає контроль зброї, нелегального обігу наркотиків та інше", - повідомив Говда.

За його словами, більшість кримінальних угруповань Росії підконтрольні спецслужбам, які в обмін на різні преференції доручають кримінальним авторитетам виконання різних завдань, передає Еспресо.

"На кожного з кримінальних авторитетів є компромат, який у вигідний спецслужбам час використовується. Таким чином ФСБ може здійснювати контроль над злочинними угрупованнями як на території Росії, так і в цілому на пострадянському просторі, і веде підривну діяльність, у тому числі і на території України", - наголосив прокурор Києва.