Підвищення пенсій впливатиме на субсидії з травня 2018 року, - Рева

Новий розмір перерахованих пенсій впливатиме на субсидії лише з травня 2018 року. Про це повідомив міністр соцполітики Андрій Рева під час засідання Ради, передає Укрінформ.

"Новий підвищений розмір пенсій не впливає на розмір субсидій опалювального сезону 2017-2018 року. Це буде враховуватись лише з травня 2018 року", - заявив Рева.

Він уточнив, що відповідно до схваленого нового закону з 1 жовтня здійснено перерахунок та осучаснення пенсій. Перерахунки зроблено автоматично, без звернень пенсіонерів.

"На видатки підвищення пенсій було спрямовано 6 млрд 400 млн грн" – доповідає Рева.

Виплата підвищених пенсій проводиться з 11 жовтня, тим хто отримував пенсію з 3 по 11, 11 та 12 жовтня була проведена доплата.