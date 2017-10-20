Північна Корея перебуває на шляху здійснення ядерного ракетного удару по США, - директор ЦРУ

КНДР перебуває на шляху досягнення за кілька місяців поставленої Пхеньяном мети – здійснення ядерного ракетного удару по США. Про це заявив директор ЦРУ Майк Помпео, інформує Радіо Свобода.

«Зараз вони досить близькі за своїми можливостями, що з точки зору політики США означає, що ми повинні поводитись так, ніби перебуваємо на порозі досягнення цієї їхньої мети», - сказав Помпео.

Водночас він наголосив на різниці між спроможністю запустити одну балістичну ракету з ядерною боєголовкою і можливостями створення великої кількості атомних боєзарядів і їх носіїв, а також розвитку ядерного арсеналу.

Як повідомлялося, Північна Корея почала свою ядерну програму кілька десятиліть тому, і цьогоріч збільшила випробування зброї. Двічі в липні Пхеньян запустив ракету далекої дії, яка потенційно могла б досягти материкової частини Сполучених Штатів. У вересні КНДР провела свій найпотужніший атомний вибух.