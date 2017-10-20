Постпред США в ООН назвала "військовими діями" втручання Росії у вибори

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі назвала ймовірні спроби Росії втрутитися в президентські вибори "військовими діями".

Про це вона заявила під час виступу в четвер, 19 жовтня, на конференції в Нью-Йорку, передає Еspreso з посиланням на DW.

"Коли якась країна може прийти і втрутитися у вибори в іншій країні, це називається військовими діями", - підкреслила Гейлі.

На її думку, Москва здійснювала аналогічні дії і в інших країнах, зокрема, під час виборів у Франції.

"Вони роблять це скрізь. Це їх нова зброя", - додала постпред Сполучених Штатів в ООН.

У США триває розслідування про можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Москву звинувачують в кібератаках і спробах вплинути на рішення американців за допомогою соціальних мереж і підконтрольних ЗМІ. Справою про передбачуване втручання РФ займаються спеціальний прокурор Роберт Мюллер, а також комітети з розвідки нижньої і верхньої палат Конгресу США.