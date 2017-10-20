Президент Австрії доручив Курцу сформувати новий уряд

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен доручив у п'ятницю, 20 жовтня, лідеру консервативної Австрійської народної партії (АНП) Себастіану Курцу сформувати уряд.

"Я хочу утвердити нову політичну культуру, новий політичний стиль. Я хочу, щоб уряд мав сміливість та непохитність здійснити реальні зміни в Австрії", - заявив Курц після зустрічі з Ван дер Белленом, цитує агентство AFP.

У свою чергу, президент Австрії пообіцяв стежити за формуванням уряду та звертати особливу увагу на те, щоб "в центрі перебували інтереси всієї Австрії та її населення".

Курц зазначив, що планує спершу провести зондувальні зустрічі з керівниками всіх партій, які представлені в новому складі парламенту. Після цього наступного тижня можуть розпочатися коаліційні переговори про формування уряду. Очікується, що АНП створить урядову коаліцію з правопопулістською Австрійською партією свободи (АПС).

Як відомо, вибори до нижньої палати парламенту пройшли в Австрії 15 жовтня. АНП перемогла, набравши 31,5 відсотка голосів. Друге місце посіла Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) з 26,9 відсотка. Замкнули трійку лідерів правопопулісти з АПС, за яких проголосували 26 відсотків виборців. До парламенту також пройшли ліберали (5,1 відсотка) і "Список Пільца", що відколовся від партії Зелених.

Нагадаємо, раніше Курц запевнив, що Відень планує і надалі відігравати "активну" роль в Європейському Союзі.