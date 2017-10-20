Рада сьогодні розгляне законопроект про вищу освіту

Сьогодні, у п’ятницю, 20 жовтня, Верховна Рада розгляне урядовий проект закону «Про внесення змін до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Проектом закону пропонується прирівняти дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт і дозволити брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів без проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це йдеться у порядку денному Ради.

Розпочнуть засідання депутати з години запитань до уряду.

Всього планується розглянути лише 2 законопроекти: урядовий, а також депутатський 1048 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю)».