РФ не відповіла на жоден із листів від українського омбудсмена щодо справи Павла Гриба

Росія не відповіла на жоден із п'яти листів від українського омбудсмена Валерії Лутковської щодо справи Павла Гриба, який перебуває в слідчому ізоляторі Краснодару й обвинувачується в "підготовці теракту у школі". Про це Лутковська заявила 20 жовтня під час прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, тут теж досить складна ситуація у зв'язку з тим, що на п'ять листів, які були адресовані омбудсмену Російської Федерації з кінця серпня по сьогоднішній день, ми не отримали ще жодної відповіді. Я все-таки дуже розраховую на те, що буде здійснений ефективний контроль з боку омбудсмена РФ щодо ситуації із Павлом Грибом і, відповідно, що Росія виконає правило 39 (регламенту Європейського суду з прав людини - ред.), тому що адвокати Павла Гриба звернулися до ЄСПЛ. Європейський суд з прав людини має право втрутитися у справу безпосередньо", - зазначила омбудсмен.

За її словами, адвокатам Гриба вдалось переконати Європейський суд у необхідності втручання, зважаючи стан здоров'я затриманого.