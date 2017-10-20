Швейцарія направила гумдопомогу на схід України загальною вартістю $150 тисяч

Швейцарія передала черговий гуманітарний вантаж для жителів Донбасу на загальну суму $150 тисяч. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Зокрема, у Луганський протитуберкульозний диспансер був доставлений повний комплект медичного обладнання та необхідних витратних матеріалів (реагентів).

Наголошується, що спалах захворювання на туберкульоз і ризик розповсюдження хвороби серед населення, яке проживає на підконтрольних і непідконтрольних Києву територіях досі залишається проблемою.

Нове обладнання скоротить діагностування хвороби з двох тижнів до двох днів, що дозволить запобігти розповсюдженню захворювання туберкульозом в регіоні та за його межами.

Нагадаємо, група депутатів Європейського парламенту від Чехії направила листа до президента країни Мілоша Земана із закликом "вибачитися перед Україною за свої висловлювання, таким чином хоча б частково виправити шкоду".