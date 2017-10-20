Слідство у справі Сущенка закінчене, - адвокат

Слідство у справі Романа Сущенка закінчене. Адвокат Марк Фейгін і його підзахисний почали ознайомлення з десятьма томами справи. Про це Фейгін повідомив Укрінформу.

"Нам з Романом Володимировичем заявили про закінчення слідства. Справа складається з 10 томів - процесуальні, оперативні матеріали. Детальніше говорити не можу, оскільки на справі – гриф держтаємниці. Ми з моїм підзахисним зараз вивчаємо другий том", - сказав Фейгін.

Він уточнив, що остаточно тактику захисту вироблятиме із Сущенком після ознайомлення з усім масивом даних. "Але хочу уточнити, що в головному наша позиція незмінна. Сущенко не визнає провини. І сьогодні він знову відмовився давати на себе свідчення, посилаючись на 51 статтю", – зазначив адвокат.

Як відомо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, в порушення міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ спростували цю заяву. Термін тримання Сущенка під вартою закінчується 30 листопада.

У п'ятницю міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ (ПСМІ) Арлема Дезіра максимально використовувати свій мандат для сприяння звільненню незаконно утримуваних Росією українських журналістів Романа Сущенка, Миколи Семени, Станіслава Асєєва.