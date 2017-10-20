Смоленська катастрофа: комісія підтверджує момент вибуху на борту літака Качинського

Урядова підкомісія з розслідування Смоленської катастрофи підтверджує слова міністра нацоборони Антонія Мацеревича, який декілька днів тому заявив, що на одному з реєстраторів параметрів руху урядового Ту-154М, який розбився під Смоленськом, зафіксовано момент вибуху на борту літака.

Про це йдеться в офіційній заяві цієї підкомісії, передає Укрінформ.

“У зв'язку з неправдивою інформацією, яка з'явилася у матеріалі радіо RMF 19 жовтня 2017 року, підкомісія з питань повторного розслідування авіакатастрофи 10 квітня 2010 року інформує, що повністю підтверджує слова міністра Антонія Мацеревича щодо природи явищ, записаних одним із реєстраторів Ту-154М”,- йдеться в заяві підкомісії.

Як інформувало агентство, декілька днів тому глава міноборони Польщі Мацеревич заявив, що у записі одного з реєстраторів урядового літака ідентифіковано момент вибуху і комісія зараз займається його аналізом.

Водночас, польське радіо RMF поінформувало у четвер, що урядова підкомісія з розслідування катастрофи не підтверджує слова Мацеревича.

В авіакатастрофі 10 квітня 2010 року на території Росії загинули усі 96 осіб, які перебували на борту польського урядового літака, зокрема тодішній президент РП Лєх Качинський.

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила Смоленське слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще перед його зіткненням із землею.

Попередня польська урядова комісія, яка оприлюднила свій рапорт в 2011 році, основною причиною авіакатастрофи назвала помилки польських пілотів.