Спецпризначенці Молдови, Румунії та США проводять спільні військові навчаннях “JCET-2017”

Підрозділи військ спеціального призначення Національних армій Молдови, Румунії та США беруть участь в спільних військових навчаннях "JCET-2017" (Joint Combined Exchange Training). Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони Молдови, передає власкор Укрінформу.

Навчання проходять на військово-тренувальному полігоні в селі Бульбоака Новоаненського району неподалік від Кишинева.

Як зазначив командувач Батальйоном військ спеціального призначення Національної армії Молдови підполковник Іон Ожог, головна мета навчань - обмін досвідом і підвищення ефективності взаємодії збройних сил трьох країн при проведенні спеціальних операцій.

Навчання "JCET-2017" (Joint Combined Exchange Training) проводяться відповідно до учбово-тренувального плану Національної армії Молдови і завершаться вони на початку листопада.