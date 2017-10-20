Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада планує розпочати співпрацю з Google.

За словами Кличка, за допомогою сервісів Google кияни зможуть отримувати необхідну інформацію щодо всіх муніципальних установ, комунальних підприємств і всіх міських заходів, повідомляє прес-служба столичного мера.

Мер розповів, що у спільних планах – нанести на карти Google 3500 столичних об’єктів.

“І кожен зможе знайти найближчу спортивну секцію для дитини, школу, профільну лікарню, центр адмінпослуг, найближчий ЖЕК, банк чи соціальну аптеку, тощо. І отримати вичерпну інформацію про графік роботи, контакти керівництва, співробітників, подивитися фото і відео. Для цього достатньо буде зайти в Google-пошук або Google-карти і вся інформація за кілька секунд стане доступною на смартфоні або комп'ютері користувача”, - відзначив він.

Крім того, зазначив Кличко, столична влада має намір у співпраці з Google розробити систему, що дозволить кожному киянину чи гостю столиці бути в курсі районних і загальноміських заходів. Google-навігація автоматично побудує найшвидший маршрут до найближчого місця проведення заходів, враховуючи затори на дорогах, ремонти чи комунальні аварії. Згодом система підлаштується під запити конкретного користувача і сама буде підбирати та радити, орієнтуючись на його інтереси, заходи і локації.