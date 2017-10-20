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Суд арештував винуватицю смертельного ДТП у Харкові до 16 грудня

20 жовтня, 2017 - 19:15
Фото з Facebook Nikolay Krivolapoff

Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній у скоєнні ДТП у центрі Харкова, у якій загинули п’ятеро людей, Олені Зайцевій.

"Суд обирає запобіжний захід строком на 60 діб до 16 грудня 2017 року включно", - заявила слідча суддя Світлана Муратова, додавши, що суд не визначає можливість альтернативного запобіжного заходу - застави.

Нагадаємо, під час засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній у харківській ДТП Олені Зайцевій сторона обвинувачення повідомила, у її крові виявили опіати.

У свою чергу, адвокат підозрюваної Олени Зайцевої Юлія Козир заявила, що у смертельній аварії у Харкові винен водій автівки "Фольксваген-Туарег", адже зупинився за стоп-лінією та почав рухатися на жовтий сигнал світлофору.

Джерело: УНН
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