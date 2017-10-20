Ситуація у центрі Києва залишається контрольованою, - МВС

Ситуація у центрі Києва станом на 15:15 залишається спокійною та контрольованою. Про це повідомляє прес-служба МВС України у Facebook.

Під стінами Верховної Ради нараховується близько 300 учасників акції. Громадську безпеку та порядок на даний момент забезпечують 2 тисячі правоохоронців: поліція та Національна гвардія.

Поліція вимагає від учасників акції не перешкоджати проїздові по вулиці Грушевського та перейти в Маріїнський парк.

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