Трамп дав "чіткі настанови" щодо України й РФ, - радник президента США

Глава Білого дому Дональд Трамп обрав політику уникнення конфліктів з Росією, однак продовжує зберігати тверду позицію США щодо спроб Москви дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це заявив у четвер, виступаючи у Фонді захисту демократій в Вашингтоні, радник президента США з питань національної безпеки Герберт Макмастер, передає Укрінформ.

"Президент дав нам дуже чіткі настанови щодо наших відносин з Росією. Він визначив нашу дуже потужну позицію на Близькому Сході і в Україні, зокрема, в протистоянні дестабілізуючій поведінці РФ", - наголосив радник американського президента.

Він висловив переконання, що санкції проти РФ, введені через її агресію в Україні, мають свій вплив.

"Я думаю, для Росії стає зрозумілим, що не в її інтересах зберігати цей конфлікт в Україні", - зазначив Макмастер.

Він підкреслив, що це не тільки економічні втрати від санкцій, але також втрата міжнародної довіри. Тим не менше, зауважив радник президента, Дональд Трамп хоче "забезпечити утримання від будь-якого конфлікту з Росією", оскільки це "не відповідає чиїмось інтересам".

Макмастер повідомив, що глава Білого дому також прагне сприяти розвитку можливостей для співпраці з РФ у інших сферах, де існує спільний інтерес. У тому числі, йдеться про роль Москви в урегулюванні ситуації в Сирії та північнокорейського питання.