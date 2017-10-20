У Чехії проходять парламентські вибори

У Чехії у другій половині п'ятниці, 20 жовтня, стартують вибори до Палати депутатів - нижньої палати парламенту.

Про це повідомляє Укрінформ.

На відміну від більшості країн, вибори у Чеській Республіці проводяться 2 дні підряд - у п'ятницю та суботу. Виборчі дільниці відкриваються у п'ятницю опівдні і закриваються о 14 годині у суботу. Це зроблено для зручності громадян, яким надається можливість проголосувати у п'ятницю після роботи і виїхати за місто.

Участь у виборах-2017 беруть 31 партія і політичний рух, що є історичним рекордом для Чеської Республіки.

Палата депутатів складається з 200 осіб, які обираються раз на 4 роки. Попередні вибори проходили у жовтні 2013 року.

Фаворитом нинішніх передвиборчих перегонів вважається створений у 2011 році політичний рух ANO (Акція невдоволених громадян), очолюваний одним із найбагатших громадян країни Андрієм Бабішем. Проти нього наразі ведеться розслідування за підозрою у зловживанні дотаціями Євросоюзу, через що Бабіш змушений був піти у відставку з посту міністра фінансів у травні цього року. При цьому центральним пунктом своєї програми політсила проголошує саме боротьбу із корупцією. За ANO готові голосувати майже 26% виборців.

На другому місці Чеська соціал-демократична партія (трохи менше 14% підтримки), передвиборний список якої очолює міністр закордонних справ країни Любомир Заоралек.

Також до Палати депутатів мають шанси пройти, подолавши 5-відсотковий бар'єр, представники Компартії Чехії та Моравії, Свободи та прямої демократії, Чеської партії піратів, Християнсько-демократичної партії - Чехословацької народної партії, Громадянської демократичної партії і ТОП 09.

У парламенті, який працював з 2013 року, були представлені 7 партій.

За підсумками виборів буде сформовано коаліційний уряд і обраний прем'єр-міністр.