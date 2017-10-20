У Львові масове отруєння: 20 людей вже шпиталізували

Після відвідин одного із львівських ресторанів, госпіталізували 20 осіб, серед постраждалих є і діти. Попередній діагноз - гостра кишкова інфекція. Стан усіх госпіталізованих пацієнтів середньої важкості, повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

«За інформацією Державної установи «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», через вживання їжі під час святкування групи людей у ресторані «Панська Чарка» , починаючи з 16 жовтня поточного року звернулася по медичну допомогу до закладів охорони здоров’я області 21 особа, у тому числі двоє дітей. Госпіталізовано 20 осіб, серед яких і діти. Одна постраждала лікується амбулаторно»,- йдеться у повідомленні.

Потерпілим надається медична допомога згідно з клінічними протоколами. Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають.