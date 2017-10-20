У Рівному на місці старовинного єврейського кладовища відкрили меморіал

У Рівному на місці колишнього єврейського кладовища встановили пам’ятний знак. Цвинтар мав давню історію і займав доволі велику територію. Його знищили в радянські часи. А на місці, де були могили, побудували школу, архів, обком партії. Цей пагорб називають «Єврейкою», але не всі рівняни знають його історію. Ініціатива встановити меморіал на місці кладовища належить єврейській громаді. Усе для того, щоб зберегти пам'ять, переконують її представники.

«Щоб зібрати необхідні документи і отримати дозволи, я працював в архіві з довоєнними картами, де була аерофотозйомка. Адже потрібно було точно вказати, де знаходилося єврейське кладовище. Поряд там розташовувалися православний, католицький, а ще епідеміологічний цвинтарі. Зрештою, межі були встановлені, - розповідає Герш Фраєрман, голова обласного благодійного фонду «Хесед Ошер». – У нас вистачило коштів, щоб виготовити пам’ятник, а зробити його основою та сходи допомогла міська влада. Я також хотів би поряд встановити стенд, щоб показати, що на цій території було раніше. Так, коли тут будували приміщення обкому партії, то врізалися в пагорб. А землю вивозили нагору і засипали пам’ятники та могили. А ці надгробки пробиваються знову – земля виштовхує чужорідне тіло. Я все це бачив. Свого часу ми навіть зняли про це фільм. А сучасна молодь витягала ці надгробні камені (вони називаються мацеви) і використовувала їх як трампліни для велосипедів… Можливо, вони й не знали, що тут було кладовище. Тому ми вирішили це показати, встановивши пам’ятник».

Крім того, за останні дні на Рівненщині відкрили три старовинні єврейські кладовища – у селах Деражне, Варковичі та селищі Гоща. У цьому допоміг німецький благодійний фонд. Там проводили дослідження, визначили межі цвинтарів і, зрештою огородили їх територію – щоб ніхто не зводив будівель на кістках, натомість шанували пам’ять. У Деражному до цієї справи доклала зусиль і місцева школярка, яка цікавиться історією. Це вона звернула увагу німецьких благодійників на давнє занедбане кладовище. Катерина Кривко написала лист у фонд і на нього відгукнулися. До того ж знайшлися і вихідці з села, які нині проживають у США. Вони також приїхали у Деражне.

«Загалом завдяки німецькому фонду в Україні відновлено 90 кладовищ. І 6 із них – на Рівненщині. Адже раніше ми відкрили старовинні цвинтарі у Клевані, Здолбунові та Мізочі, - пояснює Герш Фраєрман. - Натомість у нас є ще багато кладовищ, які потрібно зберегти. Адже це наша історія».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне