У столиці розпочинається міжнародний форум "Київська бієнале 2017"

20 жовтня розпочинається міжнародний форум «Київський Інтернаціонал – Київська бієнале 2017», який триватиме до 26 жовтня.

На одному майданчику зберуться учасники з Німеччини, Австрії, Великої Британії, США, Китаю, Польщі, Греції та інших країн. Подія відбуватиметься у форматі міжнародного форуму мистецтва й знання, об’єднуючи мистецькі проекти та дискусійні майданчики, повідомляє The Village.

Міжнародний форум буде поділений на декілька тематичних блоків: виставки та перформенси, експерементальні концерти, кіноогляди, презентації книг, та навчальні заходи (лекції, воркшопи, панельні дискусії і т.д.).

Київська бієнале розпочнеться з відкриття виставки кураторського об’єднання Худрада «Свято скасовано!», яка складатиметься з двох експозицій та буде присвячена пам’яті революції та феномену цензури.