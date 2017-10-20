У жовтні в армію ЗСУ доставлять 40 медичних "Хаммерів" зі США

США у жовтні передадуть Збройним силам України 40 медичних «Хаммерів». Про це йшлося під час зустрічі посла України в США Валерія Чалого з керівництвом «AM General» - компанії-виробника військових автомобілів «Хаммер», повідомляє Посольство України в США на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Керівники «AM General» висловили зацікавленість у подальшій дієвій підтримці Збройних сил України, які протидіють російській агресії. Повідомлено про направлення в жовтні ц.р. 40 медичних «Хаммерів» для потреб ЗСУ, які мають прибути в Україну вже ближчим часом”, - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що сторони домовилися продовжувати контакти з метою сприяння у вирішенні першочергових потреб українських військових.