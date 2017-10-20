У зоні АТО 15 разів зафіксували порушення режиму тиші з боку бойовиків

За минулу добу російсько-окупаційні угруповання зменшили кількість обстрілів. Однак, як повідомляють у Міноборони, основну активність ворога надалі фіксують на Донецькому напрямку.

Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. Починаючи з 19 години і майже до опівночі противник із різних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньоторецького.

На Приморському напрямку проросійські найманці, увечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинились захисники Гнутового.

На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20 години бойовики били з гранатомету і стрілецької зброї по опорних пунктах української армії біля Щастя.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Збройні Сили України 9 разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватися перемир’я. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців сил АТО немає.