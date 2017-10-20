Український стартап Go To-U увійшов до ТОП-10 на міжнародному конкурсі

Український стартап Go To-U увійшов до десятки кращих на міжнародному конкурсі ClimateLaunchpad. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook засновник проекту Назар Шимоне-Давида.

"Ми з нашим Go-ToU.com пройшли з-поміж 105 команд із 35 країн світу в десять кращих проектів кліматичних інновацій і отримали місце в одному з найкрутіших акселераторів з фінансуванням 95 тис. євро для реалізації наших планів", - написав засновник стартапу.

Стартап планує розширювати мережу безкоштовних зарядних станцій для електромобілів.

Ідея Go To-U полягає в тому, щоб об'єднати соціально-відповідальні бізнеси, які підтримують шлях екологічного та прогресивного розвитку людства. Ресторани, готелі та інші заклади зі сфери послуг за свої кошти встановлюють зарядки для електрокарів, користуватися якими можна безкоштовно. Go To-U через мобільний додаток і хмарний сервіс, забезпечують пошук клієнтів на електрокарах. Мережа таких зарядок включає вже понад 100 локацій в Україні.

Розробники проекту придумали, як зарезервувати місце та час зарядки, щоб не виникало черг і не було розчарованих клієнтів. Автори стартапу стверджують, що для бізнесу вартість електроенергії, витраченої на зарядку електрокарів, буде абсолютно не відчутною, особливо у порівнянні з такими витратами як, наприклад, кондиціонування влітку.

Нагадаємо, стартап Relativity Space виготовлятиме на 3D-принтері вантажні ракети.