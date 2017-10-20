В Україні видали мільйонний ID-паспорт

В Україні Державна міграційна служба видала вже мільйон пластикових ID-паспортів, які мають замінити паперові.

Про це у себе у Facebook написав голова ДМС Максим Соколюк.

Власницею мільйонного ID-паспорт стала 15-річна школярка з Києва.

Соколюк підкреслив, що, незважаючи на те, що ID-картка є документом для внутрішнього використання, технічно вона відповідає міжнародним вимогам до проїзних документів (travel documents).

Він також нагадав, що після підписання двосторонньої угоди з Туреччиною, українські власники ID-карток отримали можливість з червня 2017 року подорожувати до Туреччини без закордонного паспорта, а лише за ID-карткою.

В Україні ID-картки запроваджено у січні 2016-го - на зміну паперовому паспорту громадянина Україні із вклеєною фотокарткою.

Новий документ має чіп із біометричними даними.