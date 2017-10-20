В Ужгороді обговорювали доступ громад до безоплатної правової допомоги

У четвер, 19 жовтня, в Ужгороді за організації Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області відбулося засідання круглого столу на тему: «Як органи місцевого самоврядування і держава можуть відповісти на правові потреби громад». У заході взяли участь представники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, ГТУЮ у Закарпатській області, Регіонального центру розвитку місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, юридичних клінік та ін.

Метою заходу стало поширення позитивного досвіду взаємодії центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, зокрема, у прийнятті та реалізації місцевих програм надання безоплатної правової допомоги, пошуку дієвих механізмів вирішення проблемних питань, які виникають у ході такої роботи.

Відкриваючи захід, директор Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області Василь Попадинець зазначив, що нині пріоритетним напрямком роботи системи БПД є переорієнтація з надання безоплатної правової допомоги фізичним особам на правову підтримку територіальним громадам з тим, аби кожен мешканець краю мав можливість вирішити свої проблеми у правовий спосіб. Для реалізації цієї мети важливою є співпраця та консолідація зусиль системи БПД та органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та громад. Прийняття місцевих програм надання безоплатної правової допомоги сприяє подоланню правового нігілізму та створенню правоспроможної громади. Нині в області розроблено 11 програм надання правової допомоги, з яких 9 уже прийнято, та затверджено їх фінансування у розмірі понад 95 тисяч гривень. Наразі виділено 22 тисяч гривень.

Директор Стрийського місцевого центру з надання БВПД Марія Миколаїшин презентувала методичні рекомендації з розробки «Програми надання безоплатної правової допомоги: розроблення» та ознайомила присутніх із роботою Стрийського МЦ в цьому напрямку. Зокрема, розповіла про створення у Новому Роздолі проекту – психологічного центру для учасників бойових дій «Турбота», у Трускавці – програми Правова школа «Територія закону», якою передбачено проведення низки правопросвітницьких заходів для учнів, учителів, батьків тощо. Усе це стало можливим завдяки співпраці з громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та державної влади.

Упродовж обговорення теми засідання учасники обмінялися думками щодо шляхів покращення доступу краян до безоплатної правової допомоги та надали свої пропозиції. Зокрема, директор Регіонального центру розвитку місцевого самоврядування Закарпатської області Іван Дем’янчук висловив готовність до співпраці та запропонував скоординувати зусилля у проведенні спільних правопросвітницьких заходів, інформування тощо.

Учасники круглого столу зійшлися у думці, що, тільки консолідуючи зусилля, можна вирішувати проблеми громадян у правовому полі.

Оксана Дудаш, Ужгород, фото автора