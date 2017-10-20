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Вчені отримали з космосу перше “кіно зі звуком” (відео)

20 жовтня, 2017 - 11:06
Фото з сайту Укрінформ

Американським науковцям вперше вдалося побачити і почути зіткнення двох нейтронних зірок.

Про відкриття астрономів повідомляє “Голос Америки”.

“Вперше космос показав нам так би мовити “кіно зі звуком”. Ми перейшли з епохи “німих фільмів” до звукових. У цьому випадку “саундтрек” створюють нейтронні зірки, коли зближуються по спіралі й відбувається зіткнення. А “відео” - це світло, яке ми бачимо після зіткнення”, - прокоментував фізик Девід Рейіт.

Вчені змогли зафіксувати гравітаційні хвилі від злиття, яке називають кілонова. Воно відбулося на відстані 130 мільйонів світлових років від нашої планети.

За явищем спостерігали у 70 лабораторіях у різних куточках світу.





 
              
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