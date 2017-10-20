Від початку “шкільного перемир’я” кількість порушень режиму тиші зросла на 140%, - Хуг

Кількість випадків порушення режиму тиші від 25 серпня, коли було оголошене "шкільне перемир’я", збільшилася приблизно на 140%. Про це розповів перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

“За перший тиждень після поновлення зобов’язань (щодо припинення вогню — ред.) з 26 серпня до 1 вересня СММ ОБСЄ зафіксувала 1365 порушень режиму припинення вогню. Якщо порівняти ці показники з кількістю порушень, зафіксованих за минулий тиждень, а це 3335 порушень, збільшення становить приблизно на 140%”, - сказав Хуг.

За його словами, подібна ситуація із порушенням “шкільного” перемир’я спостерігалася і минулого року.

“Сьогоднішня низька інтенсивність бойових дій може з легкістю перерости у раптове загострення ситуації на кшталт того, що ми бачили минулого року”, - переконаний Хуг.

На його думку, поступове збільшення кількості порушень, застосування забороненого озброєння та близьке розташування сил і засобів є “індикатором раннього попередження” можливого посилення бойових дій.