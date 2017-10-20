Внаслідок двох вибухів в Афганістані загинули 72 людини

В Афганістані пролунав другий вибух в провінції Гур. Тут смертник підірвав себе у мечеті, внаслідок чого загинули 33 людини і понад 40 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, що сьогодні смертник підірвав себе і у мечеті столиці Афганістану Кабулі, після чого загинули щонайменше 39 людей і 45 отримали поранення. Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність.

Таким чином, під час двох вибухів загинули щонайменше 72 людини.

Нагадаємо, на днях щонайменше 40 військовослужбовців загинули в результаті вибуху двох автомобілів біля військової бази в Афганістані.