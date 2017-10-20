Винній у ДТП в Харкові обирають запобіжний захід, в організмі дівчини знайшли опіати

Під час засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній у харківській ДТП із 5 загиблими Олені Зайцевій сторона обвинувачення повідомила, у її крові виявили опіати. Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Згідно висновку щодо результатів медичного огляду у Зайцевої встановлений факт вживання опіатів", - повідомила сторона обвинувачення.

Він клопотав додати цей висновок до справи. Суд його долучив.

Зазначимо, опіати - це наркотичні алкалоїди опіуму. Найпоширеніші представники: морфін, кодеїн, наркотин.