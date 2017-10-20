Винуватиця аварії в Харкові брала участь у перегонах містом, - Антон Геращенко

Винуватиця аварії у Харкові, в якій загинуло п'ятеро осіб, на своєму Lexus "брала участь у перегонах" містом. Про те написав у Facebook народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

"З вчорашньої харківської трагедії стає відомо все більше деталей. І я, й усі, хто бачив відео, задавалися питанням: чому дівчина-водій "Лексуса" навіть не намагалася загальмувати на момент зіткнення? Після того, як сьогодні харківський інтернет-провайдер "Тріолан" виклав відео зі своїх камер спостереження навпроти Харківського виконкому, все стало зрозуміло. "Лексус", виявляється, брав участь у перегонах по мирному вечірньому Харкову. А нещасні пішоходи стали жертвами безглуздого бажання малолітньої дівиці пофорсити", - повідомив нардеп.

Геращенко додав, що слідство тепер має встановити особу водія другого авто, що брало участь у перегонах. "Він буде важливим свідком у справі з встановлення винних у харківській трагедії, за якою послідує невідворотне покарання!» - написав Геращенко.