ЄС не втручатиметься у конфлікт довкола Каталонії, - Туск

Європейський союз не планує втручатися в конфлікт між Мадридом і регіональним урядом Каталонії. Про це на прес-конференції в Брюсселі 19 жовтня заявив глава Європейської ради Дональд Туск, повідомила DW.

Він уточнив, що перебуває в постійному контакті з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм і ситуація його "турбує".

"Позиція інститутів ЄС і держав-членів чітка: немає місця для посередництва або міжнародних ініціатив. Я не очікую широких дискусій щодо ситуації в Іспанії", – сказав Туск.

Голова Євроради зазначив, що незважаючи на емоції, погляди і оцінки, формально кажучи, тут немає місця для втручання ЄС".

Як повідомлялося, 16 жовтня Мадрид зажадав від Пучдемона пояснити, що означає підписана ним декларація незалежності Каталонії.

Однак каталонський лідер у листі до прем'єр-міністра Іспанії не надав чіткої відповіді.

Нагадаємо, президент Каталонії Карлес Пучдемон в ході виступу перед парламентом 10 жовтня не проголосив незалежність Каталонії, запропонувавши відтермінувати прийняття цього рішення для проведення переговорів з іспанськими властями.

Після цього владою Каталонії була підписана декларація про незалежність, вступ в силу якої відкладено.

Уряд Іспанії не визнала де-факто оголошення Каталонії про своєї незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися з приводу незалежності регіону.