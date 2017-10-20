З дитячого садочка Києва вкрали немовля, - поліція

У Києві з дитячого садочку на Оболоні вкрали двомісячну дитини. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Чоловік прийшов разом з двомісячною дитиною в садок забрати старшу дочку. Він залишив коляску з дівчинкою під сходами на першому поверсі будівлі, а сам пішов у групу. Коли ж через кілька хвилин повернувся, виявив порожню коляску без переносного кошика", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що за словами жінки, яка також прийшла в садок за дитиною, вона бачила підозрілого чоловіка з немовлям на руках, який швидко виходив з будівлі. Зловмисник ніс дитину в переносному кошику фіолетового кольору.

"Прикмети зловмисника: одягнений в чорну куртку до колін і чорну в'язану шапку. Вік приблизно 30 років, середньої статури, близько 180 см росту. Дитина була загорнута в "конвертик" білого кольору, одягнена в рожеву шапочку на зав'язках, рожеву махрову кофточку, сині повзунки", - додали в столичній поліції.

Повідомляється, що за фактом крадіжки дитини розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада планує розпочати співпрацю з Google.