За 8 місяців продаж українських товарів до ЄС досяг 40% від всього експорту

Упродовж 8 місяців поточного року продаж товарів до країн ЄС зріз на $2,4 млрд і склав 40% українського експорту. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Найбільше Україна постачала до ЄС руди та залізних концентратів - на 431,5 $млн (зростання в 1,8 рази), кукурудзи – на $405,9 млн (зростання в 1,6 рази), феросплавів – на $162,7 млн (зростання в 1,7 рази), олії соняшникової – на 155,7 $млн (зростання в 1,2 рази), ізольованих дротів – на 129,4 $млн (зростання в в 1,2 рази).

При цьому в експорті товарів до країн ЄС спостерігалося зростання поставок за всіма галузями промисловості.

Загалом зростання обсягу до ЄС у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року склало 27,9%. Зростання експорту до ЄС стало найбільшим у порівнянні з іншими торговельними партненрами України.

Крім країн ЄС основними напрямками українського експорту цьогоріч стали Індія ($396,2 млн), Росія ($393,8 млн), США ($275,9 млн), Туреччина ($221,2 млн), Білорусь ($169,4 млн), Іран ($165,0 млн), Алжир ($159,2 млн), Молдова ($123,5 млн), Ірак ($79,6 млн), Ізраїль ($79,5 млн).