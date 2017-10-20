За день бойовики 9 разів порушили перемир'я, - штаб АТО

Упродовж сьогоднішнього дня у районі проведення АТО обстановка залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією. Від опівночі зафіксовано 9 випадків порушення перемир’я, 6 із яких припадають на Донецький напрямок.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, найгарячіше й надалі було неподалік Авдіївки. Тут бойовики тричі обстрілювали наші укріплення з різних видів гранатометів, озброєння БПМ та стрілецької зброї. Там само, близько 16 години ворог випустив 12 мін калібру 120 міліметрів. Також сьогодні під вогонь стрілецької зброї окупантів потрапили укріплення сил АТО біля шахти Бутівка, Верхньоторецького, Кам’янки.

У свою чергу, на Приморському напрямку противник двічі обстрілював із піхотного озброєння наші опорні пункти неподалік Гнутового.

А на Луганському напрямку бойовики упродовж майже 30 хвилин випустили 39 мін калібру 82 міліметри, били з протитанкового гранатомету і озброєння БМП на підступах до Троїцького.

Як зазначають у прес-служба, під час більшості провокацій українські військові оперативно і жорстко вогнем у відповідь пригнічували активність ворога. Від початку доби втрат серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг розповів, що кількість випадків порушення режиму тиші від 25 серпня, коли було оголошене "шкільне перемир’я", збільшилася приблизно на 140%.