Закон про Антикорупційний суд має з'явитися до кінця цього року, - Порошенко

Президент Петро Порошенко закликав усі парламентські фракції долучитися до розробки нового тексту закону про Антикорупційний суд, який має бути підписано ним до кінця поточного року.

Про це глава держави заявив у військовій частині в Бортничах на Київщині під час сьогоднішнього виступу з нагоди 14-річчя створення розвідки Держприкордонслужби, передає Еспресо.TV.

"Я наполягаю та наголошую - щоб за участю представників всіх фракцій негайно почалася робота з розробки нового проекту (закону - ред.), де будуть враховані всі пропозиції Венеційанської комісії", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що готовий делегувати у робочу групу з розробки законопроекту свого представника.

"Щоб протягом буквально за один-два-три тижні комісія мала можливість представити узгоджений законопроект", - пояснив президент.

Порошенко додав, що якщо цього не буде зроблено, він змушений буде "узяти ініціативу на себе".

"Графік створення суду, як я його собі уявляю і планую, передбачає ухвалення остаточне, підписання президентом закону про Антикорупційний суд до кінця поточного року. Це є абсолютно реально", - наголосив глава держави.

При цьому до проекту державного бюджету на наступний 2018 рік вже внесено пункт про фінансування Антикорупційного суду, додав Порошенко.

За його словами, він має твердий намір "запустити наступного року цей принципово важливий орган".

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