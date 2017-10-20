Жителі Павлівки, яка найбільше постраждала від вибухів, пікетували Вінницьку ОДА з вимогою відшкодувати збитки

Півсотні жителів Павлівки зібралися сьогодні зранку під стінами Вінницької ОДА, щоб почути від влади, коли вони нарешті отримають відшкодування за завданні збитки внаслідок вибухів на Калинівському арсеналі. Люди вимагала, щоб їм виплатили «живі» гроші, а не перераховували їх на «фірми-прокладки», які мають виконувати ці роботи, оскільки така процедура затягує процес відновлення будинків. Окрім цього, вони звернулися з клопотанням, пришвидшити процес складання дефектних актів та виготовлення проектно-кошторисної документації. Павлівчани вимагали виконати всі роботи і розрахувати з людьми до 20 грудня, тобто до кінця поточного бюджетного року.

«У перші дні в Павлівці були створені комісії з числа депутатів сільради, які обходили помешкання і складали акти що і скільки кому потрібно – шиферу, гіпсокартону, цементу. І на цьому все! На сьогодні з понад 1200 будинковолодінь, оцінку завданих збитків провели лише на одній центральній вулиці, це від сили 30 помешкань, – емоційно коментує жителька Павлівки Юлія Канюка. – Мій будинок розташований під лісом, на вулиці Мізяківській, яка розташована за 1 кілометр до складів з боєприпасами. Внаслідок вибухів у хаті повилітали всі вікна, позривало батареї, пошкодило дах, один снаряд потрапив у веранду, інший – на подвір’я. Пошкодження колосальні, але ніхто не звертає ніякої увага, ніякого кошторису не складено. За власними підрахунки для відновлення будинку там потрібно щонайменше 300 тисяч гривень. Сільський голова вирішити всі ці питання не може, грошей сільрада не отримує і повноважень не має. Якщо влада до нас не дослухається, то ми перекриємо дорогу, бо Павлівка це не Балаклея, яка буде мовчати.

Щоб врегулювати ситуацію і знайти консенсус пікетувальників запросили до сесійної зали. На їхні запитання намагався дати відповідь заступник голови Вінницької ОДА Василь Броварник. Він запевнив, що штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працює у штатному режимі. Вже сьогодні в Павлівку направлені підрядні організації, які проводитимуть заміри вікон та дверей. Паралельно працюватимуть спеціалісти, які здійснюватимуть оцінку пошкоджень. Додавши, що влада на місцях користується тим механізмом, який запропонувала держава.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора