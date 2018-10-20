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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

Атомний авіаносець США "Гаррі Трумен" вперше з 1991 року увійшов в арктичні води

20 жовтня, 2018 - 16:16
Фото: navy.mil

Атомний авіаносець США "Гаррі Трумен" вперше з 1991 року перетнув Північне полярне коло і увійшов в арктичні води.

Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил США на офіційній сторінці у Twitter.

Авіаносець візьме участь у навчаннях НАТО Trident Juncture 2018, які будуть найбільшими з моменту закінчення Холодної війни.

Джерело: День

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