Атомний авіаносець США "Гаррі Трумен" вперше з 1991 року увійшов в арктичні води

Атомний авіаносець США "Гаррі Трумен" вперше з 1991 року перетнув Північне полярне коло і увійшов в арктичні води.

Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил США на офіційній сторінці у Twitter.

Авіаносець візьме участь у навчаннях НАТО Trident Juncture 2018, які будуть найбільшими з моменту закінчення Холодної війни.