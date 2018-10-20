Атомний авіаносець США "Гаррі Трумен" вперше з 1991 року увійшов в арктичні води

20 жовтня, 2018 - 16:16
Атомний авіаносець США "Гаррі Трумен" вперше з 1991 року перетнув Північне полярне коло і увійшов в арктичні води.
Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил США на офіційній сторінці у Twitter.
MT @USNavyEurope: @USSHARRYSTRUMAN CSG enters #ArcticCircle – 1st #USNavy carrier in decades – to conduct operations in #NorwegianSea and prepare for @NATO-led exercise #TridentJuncture - https://t.co/n94ZHnB3Bj #NavyPartnerships pic.twitter.com/tIt8rWoJdq
— U.S. Navy (@USNavy) 19 октября 2018 г.
Авіаносець візьме участь у навчаннях НАТО Trident Juncture 2018, які будуть найбільшими з моменту закінчення Холодної війни.
Джерело: День