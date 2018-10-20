Brexit: У Лондоні триває багатотисячний протест

Протестуючі, які закликають до проведення референдуму щодо остаточної угоди Brexit, крокують Лондоном.

Про це повідомляє BBC.

За словами організаторів, демонстрація повинна стати "найбільшою, найгучнішою та найважливішою" серед подібних.

Люди прямують на площу Парламенту, де буде проведено мітинг.

Організатори повідомляють, що у марші беруть участь 500 тисяч людей.

Прем'єр-міністр Тереза Май вже виключила такий референдум.

Депутати з усіх основних політичних партій підтримують демонстрацію.

Скотланд-Ярд заявив, що не зміг оцінити розмір натовпу.