Будапешт заявив про подвоєння допомоги угорській меншині на Закарпатті

Угорщина подвоїть допомогу на потреби закарпатським угорцям у тих сферах їхнього життя, що забезпечують збереження і повнокровний розвиток нацменшини.

Про це заявив представник угорського уряду, передає Радіо Свобода.

За словами статс-секретаря Арпада Яноша Потапі, уряд Угорщини виділить на це 3 мільярди форинтів (близько 300 мільйонів гривень) – замість запланованих 1,5 мільярда форинтів – у проекті соціального пакету допомоги українським угорцям на майбутній рік.

Урядовець уточнив, що ці кошти адресовані 23-24 тисячам осіб у сфері освіти, охорони здоров’я, культури та соціальній галузі угорської меншини у вигляді доплат до річного заробітку.

Про таке рішення свого уряду повідомив представників угорської меншини Закарпаття статс-секретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр у Береговому. Він зокрема зазначив, що цільова допомога на економічний розвиток угорській громаді за останні два роки досягла 17 мільярдів форинтів (1,7 млрд гривень). Але з огляду на "непросте становище угорської спільноти" вона може розраховувати на ще більшу суму підтримки на майбутнє.

"Якщо існує держава і народ, які зацікавлені в сильній Україні, це – Угорщина та угорський народ. Адже чим вона сильніша, багатша і суверенніша, тим краще для Угорщини і закарпатських угорців", – заявив Мадяр.