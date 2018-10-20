Громадянку РФ звинуватили у спробі втручання у майбутні вибори у Конгрес США

Мін'юст США у п'ятницю звинуватив громадянку Росії Єлену Хусяйнову у втручанні у вибори у США. Це перша кримінальна справа порушена проти іноземця у зв'язку із втручанням у вибори 2018-го року.

Про це повідомляє Голос Америки.

Хусяйнова працювала бухгалтером "Проекту Лахта", покликаному "сіяти розбрат у політичній системі США" шляхом розпалювання суперечок та поширення дезінформації з приводу поляризуючих політичних тем включно з міграцією, історією громадянської війни у США, контролем за зброєю та протестами під час виконання американського гімну на футбольних матчах у NFL.

Проект Лахта" фінансувався російським олігархом Євгеном Пригожиним та підконтрольними йому компаніями. Загальний бюджет проекту становив 35 мільйонів доларів, але лише його частина була спрямована на втручання у США.