"Ігри нескорених" офіційно стартували у Сіднеї

Міжнародні спортивні змагання "Ігри нескорених" Invictus Games 2018 офіційно стартували у Сіднеї.

На офіційній сторінці української команди "Ігор нескорених" у Facebook відзначається надзвичайно святкова та піднесена атмосфера церемонії відкриття.

Змагання відкрив особисто «патрон» Invictus Games герцог Сассекський Гаррі, повідомляється на сторінці української команди у Facebook.

«Вже завтра Нескорені з 18 країн-учасниць будуть змагатися на спортивних майданчиках Сіднея, захищаючи честь своїх військових побратимів», – йдеться в повідомленні.

Цьогоріч Україну на змаганнях представлятимуть 14 чоловіків та одна жінка. Українці змагатимуться у 6 видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та велоспорті на шосе. Проходитимуть цьогорічні «Ігри нескорених» до 27 жовтня.

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які заснував у 2014 році британський принц Гаррі, мета змагань – вшанування військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.

Українська збірна вперше взяла участь у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» минулого року: тоді українці (їх було п’ятнадцятеро) здобули 14 медалей: вісім золотих, три срібні та три бронзові.