Китай, Іран і РФ прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу США, - спецслужби

Спецслужби США попереджають, що Росія, Китай і Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу у листопаді.

Про це пише The Washington Post.

"Ми стурбовані постійними кампаніями Росії, Китаю та інших іноземних суб'єктів, в тому числі Ірану, які спрямовані на те, щоб підірвати довіру до демократичних інституцій та впливати на настрої громадськості й політику уряду. Вони також можуть намагатися впливати на сприйняття виборців та прийняття рішень на виборах у 2018 та 2020 роках", - йдеться у заяві Управління Директора національної розвідки.

До цієї заяви приєдналися також Мін'юст США, ФБР та Департамент внутрішньої безпеки.

Водночас зазначається, що чиновники не мають доказів існування порушень інфраструктури, які можуть бути використані для підриву процесу голосування та зміни кількості голосів виборців на проміжних виборах.

Видання також повідомляє, що Міністерство юстиції США звинуватило у втручанні в американські проміжні вибори 44-річну росіянку Олену Хусьянову з Санкт-Петербурга. Вона є головним бухгалтером "проекту Лахта", який фінансується російським олігархом Євгеном Пригожиним і двома підконтрольними йому компаніями - Concord Management і Concord Catering.

Попередньо, з січня 2016 року по червень 2018 року операційний бюджет "проекту Лахта" становив $35 млн. Тільки частина цих коштів була спрямована на активність e США.

Зазначається, що Хусьянова контролювала фінансові документи про витрати на діяльність у Штатах, зокрема, на роботу активістів, рекламу в соцмережах та просування новин, а також реєстрацію доменів.

Інформація про Хусьянову з'явилася напередодні поїздки радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона в Москву. Очікується, що при зустрічі з главою МЗС РФ він підніме питання російського втручання в американські вибори.