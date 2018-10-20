Львівський SMM Forum пікетували через російськомовних спікерів

У суботу, 20 жовтня, біля входу на «Арену Львів» відбувся пікет проти виступів спікерів Lviv SMM Forum російською мовою. Організатори форуму проблеми у мові проведення не бачать.

Про це повідомляє інтернет-видання Zaxid.net.

Акція тривала з 9:00 до 10:00, близько 20 людей вийшли з плакатами із надписами «Що вас можуть навчити люди, які живучи в Україні не вивчили мову?», «Відвідування російськомовних заходів = підтримка русифікації» тощо.

Як розповів учасник акції, відомий борець за українську мову Святослав Літинський, акція відбулась через відмову організаторів форуму забезпечити його проведення українською мовою.

«Організатори спочатку приховували мову ведення цієї конференції, а потім власне за нашими вимогами, написали, що там лише один чи двоє спікерів будуть виступати українською, а решта – російською мовою. Ми зверталися до них два місяці тому, і просили забезпечити проведення події українською, але вони навідріз відмовились», - розповів він.

Під час ранкової акції у відвідувачів форуму запитували, чи відомо їм, якою мовою буде проводитись подія.

«Багато людей, які заходили, говорили: «А чому ви нам раніше не сказали, про те що там мова виступу буде не українська?», і казали, що якби знали про це наперед, то не купували би квитки», - зазначив Літинський.

У акції взяли участь члени ініціативи «Геть від москви» та ІТ-працівники. Потім до них приєдналось кілька юнаків з організації «Добровольчий рух ОУН».

Організатор SMM-Forum Олександр Сукач заявив ZAXID.NET, що не отримував скарг від учасників події стосовно мови виступів спікерів. Він уточнив, що під час форуму російською мовою виступають учасники з Києва та Харкова.

«Спікери спочатку спробували спілкуватись українською, але їм не вийшло і вони перейшли на російську. Немає жодної проблеми, люди все розуміють і не скаржаться. Я вважаю переклад з російської недоречним, бо ніхто з учасників цього не вимагав, відповідно ми наперед всім повідомили, що виступи будуть російською», - сказав він.

«Ми запрошуємо спікерів з Києва, вони розмовляють російською і я не бачу у цьому проблеми. Хто не хоче – до нас не йде», - додав Олександр Сукач.

Lviv SMM Forum проводять у Львові вчетверте, вартість квитків стартує від 1500 грн. На сайті форуму вказано, що виступи проводяться українською та російською мовами.