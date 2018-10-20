На Київщині автобус зіткнувся з вантажівкою: Загинула акторка "Дизель шоу"

Унаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою у Київській області 20 жовтня загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Аварія сталася 05:55 на 28 км автодороги Київ-Чоп біля села Міла.

За попередніми даними, водій автобуса Neoplan не впорався з керуванням, після чого відбулося зіткнення з вантажним автомобілем MAZ.

«В автобусі перебувало 14 пасажирів. Одна жінка загинула. Тіло направлено в морг. Ще четверо пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили в лікарню», — повідомили у поліції.

За інформацією ЗМІ, загинула акторка "Дизель шоу" Марина Поплавська.