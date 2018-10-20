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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

На Київщині автобус зіткнувся з вантажівкою: Загинула акторка "Дизель шоу"

20 жовтня, 2018 - 11:21
Фото fb.com/pol.kyivregion

Унаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою у Київській області 20 жовтня загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Аварія сталася 05:55 на 28 км автодороги Київ-Чоп біля села Міла.

За попередніми даними, водій автобуса Neoplan не впорався з керуванням, після чого відбулося зіткнення з вантажним автомобілем MAZ.

«В автобусі перебувало 14 пасажирів. Одна жінка загинула. Тіло направлено в морг. Ще четверо пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили в лікарню», — повідомили у поліції.

За інформацією ЗМІ, загинула акторка "Дизель шоу" Марина Поплавська.

Джерело: День

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