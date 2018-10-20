Не відчуваю себе ні розчарованим, ні переможеним, - Сенцов

Український політв'язень Олег Сенцов, утримуваний у колонії за полярним колом у Росії, написав листа у відповідь українцю Олександру Кольченко, який також перебуває за гратами у РФ.

Про це написала правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Facebook.

У відповідь Олександру Кольченко Олег Сенцов написав лист від 16 жовтня. В ньому Сенцов повідомляє, що почувається “непогано” і висловив впевненість, що їх старання не марні.

"Ніякі наші старання не марні. Нехай там не сумує і головне - я не відчуваю себе ні розчарованим, ні переможеним. Як казав старий Хем: "Людину можна вбити, але не можна перемогти". Ось з мною так само: я ніколи не здаюся!", - цитує текст листа Тетяна Щур.

Нагадаємо, днями Сенцов отримав лист від Кольченка, у якому Олександр висловив шкоду, що заявлена Сенцовим мета не досягнута навіть частково.

"Дуже важко змиритися з думкою про те, що, перебуваючи тут, ти як крихта - безсилий, не в силах ні на що вплинути. Мені дуже важко уявити ту ступінь, у якій ти почуваєш себе втомленим і розчарованим. Не впадай у відчай і пам'ятай, що імперії не вічні, тирана впустять", - процитувала лист Кольченка правозахисниця.