Парламент Македонії схвалив зміну назви країни

Парламент Македонії у п’ятницю висловився за внесення поправки до конституції про зміну назви країни на нову — Республіка Північна Македонія, як передбачає договір, укладений із Грецією.

Про це повідомляє Reuters.

Зі 120 депутатів законодавчого органу за прийняття цієї поправки проголосували 80. Реалізація угоди з Грецією про зміну назви країни покликана відкрити Македонії шлях до вступу в ЄС і НАТО. Проти прийняття поправки про зміну назви країни виступала македонська опозиція.

Депутати Зборів Македонії за результатами поіменного голосування висловилися за початок процесу внесення поправок до конституції республіки, представлених урядом країни. Уряд Македонії ще 8 жовтня схвалив законопроект про внесення чотирьох поправок до конституції країни, в тому числі про зміну її назви.

Нагадаємо, 30 вересня у Македонії проходив референдум. Зміна назви країни на Північну Македонію, а також – можливість вступити в НАТО і почати діалог про набуття членства в ЄС, підтримали 91,46% громадян, які взяли участь у голосуванні. Проти виступили 5,65%.

Такі дані дали підставу прем'єр-міністру Зорану Заєву внести це питання на розгляд парламенту, пригрозивши йому в разі провалу голосування достроковими виборами.