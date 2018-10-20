Перший в Європі український Мі-8 поповнив флот Берлінської вертолітної служби

Берлінська вертолітна служба Spezialflug Berlin Hubschrauberdienste GmbH взяла на службу український вертоліт Mi-8MSB, який отримав нещодавно європейський сертифікат льотної придатності, і має намір просувати цю гвинтокрилу машину далі.

Про це повідомили в німецькій компанії, передає Укрінформ.

«Завдяки надзвичайно потужним двигунам виробництва «Мотор Січ» ми бачимо великий потенціал для Mi-8MSB в Європі, а також в арабських країнах і в Африці. Тепер, коли стало відомо, що ми можемо нарешті використовувати вертоліт, ми отримали численні запити від клієнтів», - розповів агентству керівник прес-служби компанії і авіаційний експерт Хайнріх Гроссбонгардт.

За його словами, влітку минулого року були проведені випробування при високих температурах в країнах Середземномор'я, а також у Німеччині. «Більше ніхто не може літати за таких температур при максимальному завантаженні», - говорить експерт.

Інші вертольоти такого розміру швидко досягали меж своїх можливостей і не могли підніматися в повітря з повним завантаженням, деякі машини зовсім не можуть літати при зовнішній температурі вище 40 градусів. Однак українська машина показала себе чудово: Мі-8 з новими моторами може працювати за екстремально жарких погодних умов - 55 градусів за Цельсієм - з повним завантаженням. Це робить її особливо цікавою якраз для операцій в жарких регіонах. Гроссбонгардт повідомив, що компанія вже отримала замовлення з Африки і країн Перської затоки на Близькому Сході.

«Цей вертоліт - кращий, на наш погляд, він має великий експортний потенціал для «Мотор Січі», - зазначив експерт, додавши, що запорізьке дітище до того ж «набагато більш працездатне і дешевше, ніж продукти, наприклад, Airbus».

У самій Німеччині, як розповів співрозмовник агентства, вертоліт використовуватиметься переважно для монтажу щогл, у тому числі передачі сигналу. Вже отримано замовлення на електрифікацію залізничної гілки, уздовж якої треба встановити кілька сотень опор електропередач. Крім того, гвинтокрила машина буде корисна при гасінні пожежі, оскільки може доставити до її епіцентру дуже багато води.

Для реєстрації та експлуатації нового типу Мі-8, першого, який отримав європейський сертифікат льотної придатності, Spezialflug повинен був завершити процес валідації НТЦ України, затверджений Чеським органом цивільної авіації. Німецькі колеги разом з українськими партнерами працювали над цим останні два з половиною роки.

Європейські фахівці зазначають, що новітні рухові технології запорізького підприємства наділяють вертольоти типу Мі-8 видатними характеристиками; вони роблять їх універсальними, надійними та економічними. Український вертоліт є найпотужнішим варіантом перевіреної серії Мі-8. Він оснащений двома сучасними двигунами TV3-117VMA-SBM1V 4E потужністю 2100 к.с. кожен. Mi-8MSB має максимальну злітну вагу 12 тис. кг і корисне навантаження 4 тис. кг всередині або 3 тис. кг зовні. У ньому є місце для 16 пасажирів плюс обладнання. Великі грейферні задні двері вантажної зони роблять процес завантаження і розвантаження надзвичайно легким. Стеля висотою 9 150 м, що є світовим рекордом висоти у своєму класі. З одним двигуном вертоліт може підніматися на висоту 5 тис. метрів.

Крім того, вертольоти серії Мі-8 відзначаються надійністю і економічністю, що стали вже легендарними. Саме тому вони є штатним вертольотом ООН для польотів у віддалені райони і жаркі регіони Землі. Німецький бундесвер використовує старішу версію Мі-8 для матеріально-технічної підтримки в своїх місіях в Малі і Афганістані.

Spezialflug Berlin Hubschrauberdienste GmbH - розташований в Берліні оператор вертольотів, що спеціалізується на таких роботах, як карго перевезення, роботи на шельфі, перевезення та установки кранів і важких конструкцій. Крім того, компанія має багаторічний досвід в області пожежогасіння та інших операцій під час стихійного лиха.